İran gerilimi petrolü vurdu: ABD rezervleri devreye girebilir

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, İran ile yaşanan gerilimin petrol fiyatlarında yarattığı artışın geçici olduğunu söyledi. Burgum, küresel enerji arzının korunması için ABD’nin gerekirse stratejik petrol rezervlerini devreye sokabileceğini belirtti.

Fox News’e konuşan Burgum, enerji piyasasındaki dalgalanmanın savaşın yarattığı geçici bir “taşıma sorunu” olduğunu savundu.

ABD yönetiminin bu sorunu diplomasi yoluyla çözmeyi hedeflediğini belirten Burgum, “Bu rezervler tam da böyle zamanlar için kullanılır. Küresel fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltmak için rezervlerin serbest bırakılması düşünülebilir” dedi.

Açıklama, petrol fiyatlarının Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek uzun süreli tedarik kesintisi endişeleri nedeniyle yeniden yükseldiği bir dönemde geldi.

Burgum, fiyatların düşmesinin dünya genelinde istikrarın sağlanmasına bağlı olduğunu belirterek, “Dünya barış ve istikrara kavuştuğunda enerji fiyatları da düşecektir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel istikrarı sağlamaya yönelik adımlar atacağını savunan Burgum, Orta Doğu’da imzalanan İbrahim Anlaşmaları'nın da uzun vadede güçlenebileceğini ifade etti.

Burgum, kısa vadeli kesintilerin uzun vadede barış ve refah getirebileceğini savunarak bunun gerçekleşmesi halinde enerji fiyatlarının dünya genelinde düşeceğini söyledi.