İran geriliminde ABD ile İngiltere karşı karşıya: Artık size ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin Orta Doğu’ya uçak gemisi gönderme ihtimaline sert tepki gösterdi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Londra yönetimini hedef aldı.

Trump, İngiltere’nin iki uçak gemisini Orta Doğu’ya göndermeyi değerlendirdiğini belirterek, bu adımın çok geç geldiğini savundu.

Trump açıklamasında İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a doğrudan seslendi:

“Bu sorun değil Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Savaşa biz kazandıktan sonra katılanlara ihtiyacımız yok.”

“İKİ HAFTA ÖNCE OLMALIYDI”

Trump, Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken de İngiltere’nin askeri destek teklifinin zamanlamasını eleştirdi.

ABD Başkanı, “Onlara ihtiyacımız yok. Doğru zaman değil. İki hafta önce olsaydı güzel olurdu” dedi.

İNGİLİZ ÜSLERİ KULLANILMAYA BAŞLANDI

İngiltere Savunma Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamada ABD’nin İran’ın bölgeye füze fırlatmasını önlemek amacıyla bazı savunma operasyonları için İngiliz üslerini kullanmaya başladığını duyurdu.

CNN’e konuşan kaynaklara göre, bir İngiliz uçak gemisinin yüksek hazırlık seviyesine geçirilmesi, HMS Prince of Wales’in kesin olarak bölgeye gönderileceği anlamına gelmiyor. Geminin başka planlı görevlerde yer alma ihtimali de bulunuyor.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Starmer, ABD’nin İran’a yönelik operasyonları ile İngiltere’nin rolü arasında mesafe koymaya çalışıyor.

Starmer daha önce ABD’nin İran’a yönelik saldırı operasyonları için İngiliz üslerini kullanmasına izin vermediğini açıklamıştı.