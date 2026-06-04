İran görüşmeleri için kritik eşik: İsrail ve Lübnan anlaştı, ateşkes ilan edildi

ABD yönetimi, İsrail ile Lübnan’ın çatışmaları sona erdirmek amacıyla ateşkesi uygulama konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Washington’dan yapılan açıklama, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaşı sonlandıracak daha geniş kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin beklentileri de artırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail-Lübnan ateşkesinin, İran destekli Hizbullah’ın ateşi tamamen kesmesi ve Güney Litani bölgesindeki tüm unsurlarını tahliye etmesi şartına bağlı olduğu belirtildi.

Taraflar geçen ay da ateşkes konusunda uzlaşmış ancak sahadaki çatışmalar devam etmişti. İsrail, mart ayında Hizbullah’ı hedef aldığı gerekçesiyle Lübnan’a kara harekâtı başlatmıştı. Hizbullah ise İran’a destek amacıyla sınır hattından İsrail’e ateş açmıştı.

İRAN-KUVEYT HATTINDA GERİLİM

Bölgede tansiyon düşmezken, İran’ın Kuveyt’e yönelik saldırısı sonucu Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda hasar meydana geldi. Kuveyt makamları ve devlet medyasına göre saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 60’tan fazla kişi yaralandı.

Saldırının ardından Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Kuveyt Airways ve Jazeera Airways ise güvenlik önlemlerinin ardından seferlerine yeniden başladı.

İran Devrim Muhafızları, havalimanını hedef almadıklarını ve hasarın ABD’ye ait önleme füzelerinden kaynaklandığını savundu. ABD ordusu ise bu açıklamanın doğru olmadığını, İran’a ait insansız hava araçlarının havalimanını bilerek hedef aldığını açıkladı.

ABD’DEN İRAN’A YENİ SALDIRILAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın güneyinde yeni “savunma saldırıları” düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, füze fırlatma sahaları ile mayın döşemeye çalıştığı öne sürülen İran teknelerinin hedef alındığı bildirildi.

ABD ayrıca, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası’nda da İran’ın saldırı girişimlerine karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı, savaş öncesinde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir güzergâh olarak öne çıkıyordu.

Boğazın büyük ölçüde kapalı kalması, petrol fiyatlarında da artışa yol açtı.

TRUMP: ANLAŞMA HAFTA SONU OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşma için hafta sonunu işaret etti.

Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eğer olursa, bu hafta sonu olabilir” dedi. Trump, tarafların Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunu Lübnan’daki çatışmalardan ayrı ele almaya çalıştığını da belirtti.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda önceliklerinin İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu söylemişti. İran ise nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor.

İRAN: SOMUT İLERLEME YOK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD ile temasların kesilmediğini ancak müzakerelerde somut bir ilerleme sağlanmadığını söyledi.

Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna konuşan Erakçi, Tahran’ın anlaşma için Lübnan’daki çatışmaların sona ermesini şart koştuğunu belirtti.

İran’ın ayrıca petrol gelirlerine erişim, ham petrol ihracatına yönelik yaptırım muafiyetleri, limanlara uygulanan ABD ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini sürdürmek istediği ifade edildi.

İSRAİL LÜBNAN’A SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

Ateşkes açıklamasına rağmen İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürdü. Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail’in güney Lübnan’a düzenlediği İHA saldırılarında en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Beyrut’un güneyinde de bir aracın hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu ise Hizbullah tarafından fırlatıldığı değerlendirilen düşman bir hava aracının önlendiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail’in Beyrut’a saldırması halinde İran’ın sert karşılık vereceğini belirtti.

TRUMP’TAN NETANYAHU AÇIKLAMASI

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan’daki çatışmalar konusunda zaman zaman görüş ayrılığı yaşadıklarını kabul etti.

Bir podcast yayınında konuşan Trump, Netanyahu’ya hitaben, “Bibi, bunu durdurmalıyız” dediğini aktardı.

Netanyahu ise CNBC’ye verdiği röportajda Trump ile zaman zaman “taktiksel görüş ayrılıkları” yaşadıklarını ancak İran konusunda ana başlıklarda aynı noktada olduklarını söyledi.