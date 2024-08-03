İran, Heniyye’ye yönelik suikastın detaylarını açıkladı: 'Kısa menzilli bir savaş başlığı ile...'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 15:31

Güncelleme: 03.08.2024 - 15:33

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye düzenlenen suikasttan günler sonra saldırının detaylarına ilişkin bir bildiri yayımladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan bildiride, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği doğrulanırken, "Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, bu terör saldırısının yaklaşık 7 kilogram ağırlığında kısa menzilli bir savaş başlığı ile yapıldığı ve şiddetli bir patlamaya neden olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Bildiride ayrıca Heniyye’nin kanının yerde kalmayacağı vurgulanarak, “Bu saldırı, İsrail tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiş olup, ABD’nin zalim hükümeti tarafından da desteklenmiştir. Maceracı ve terörist İsrail, bu ağır suçun bedelini uygun zaman, yer ve şartta kesin bir şekilde ödeyecektir” ifadelerine yer verildi.

HENİYYE SUİKASTI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu’nun yayınladığı bildiride, “Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir” ifadeleri yer almıştı.