İran'dan Türkiye'ye getirilmiş! Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul ve Yalova'da 'Narkoçelik-30' operasyonu

Yayınlanma: 03.08.2024 - 08:09

Güncelleme: 03.08.2024 - 08:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen “Narkoçelik-30” operasyonları ile İran’dan gelen 1 ton 549 kilogram metamfetamin maddesinin ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu bu iki ilde “Narkoçelik-30” operasyonları düzenlendi.

8 FARKLI ADRESE OPERASYON

Organize Suç Örgütü tarafından İran’dan emdirme yöntemiyle Türkiye’ye gönderilen uyarıcı maddeleri ayrıştırma ve imal etmekle görevli uzman şahısların İran’dan İstanbul’a gönderildiği ve uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Yalova’daki ayrıştırma ve çoğaltım merkezi olarak kullanılan çiftlik evine yerleştirerek, uyarıcı madde üretimine başlandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul’da 8 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 240 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle Yalova’nın Altınova ilçesinde 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda ise 1 ton 259 kilogram sıvı halde metamfetamin, 50 kilogram kristal halde metamfetamin ve 77 kilogram ara kimyasal madde ele geçirildi.

Böylelikle operasyonlar sonucu toplam 1 ton 549 kilogram metamfetamin maddesi ve 77 kilogram ara kimyasal madde ele geçirilirken 8 şüpheli ise yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: