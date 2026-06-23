İran heyeti ABD'lilerle neden fotoğraf çektirmedi?

İsviçre'de 18 saat süren İran-ABD görüşmeleri, tarafların masada kaydettiği ilerleme kadar verdiği sembolik mesajlarla da dikkat çekti.

Müzakereler öncesinde İranlı yetkililerin sosyal medya paylaşımları ve görüşme sırasında sergilenen tutum, Tahran'ın Washington'la temas kurarken bile 'normalleşme görüntüsü vermekten kaçındığını' ortaya koydu.

KATLİAMA GÖNDERME

İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakir Galibaf, X hesabında arkasında 'Minab 168' yazılı bir uçakla çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

Bu ifade, ABD'nin İran'a yönelik bombardımanı sırasında Minab'daki bir okulda hayatını kaybeden 168 kız öğrenciye gönderme olarak yorumlandı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Masum Minab çocuklarının ve sevgili İran'ın tüm şehitlerinin her an davranışlarımı ve tutumlarımı izlediğine inanıyorum. İran halkına utanç getirecek herhangi bir davranışta bulunmam asla söz konusu olamaz.

Galibaf daha sonra Minab okulundaki öğrencilerden birine ait olduğu belirtilen bir videoyu da paylaştı.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ABD'de düzenlenen Dünya Kupası maçlarına katılan İran milli takımının bir görselini yayımladı. Görselde Minab'da hayatını kaybeden çocuklar, futbol takımını koruyan melekler şeklinde tasvir edildi.

From the football pitch to the negotiating table to the battlefield, every step we take as Iranians is part of a larger struggle: defending the honor and dignity of our dear people.#Minab168 pic.twitter.com/CFZ6EbYo49 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026

"AYNI KAREDE GÖRÜNMEK İSTEMEDİK"

İsviçre'deki dörtlü görüşmelerin ardından ülkesine dönerken uçakta gazetecilere konuşan Arakçi, İran heyetinin ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile neden fotoğraf çektirmediğini açıkladı.

Arakçi şunları söyledi:

Bizim ilkelerimiz var. Amerikalılarla aynı fotoğraf karesinde ya da aynı kamera görüntüsünde yer almak istemedik.

Ayrıca arabulucuların bunun sadece görüşmelerin başlangıcı olduğunu vurgulayarak ortak fotoğraf konusunda ısrar ettiğini, ancak İran tarafının bunu kabul etmediğini belirtti.

Arakçi, basına demecinde şu ifadeleri kullandı:

Biz oraya sadece müzakere etmek için gittik. Fotoğraf çektirmek ya da aynı sahnede görünmek için değil.

SALONDAN ÇIKIŞ...

Öte yandan sosyal medyada yayılan bir videoda, Arakçi'nin de bulunduğu İran heyetinin, ABD heyetinin salona giriş yaptığı sırada salondan ayrıldığı görüldü. ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyordu.

Bu görüntüler, İran heyetinin görüşmeleri terk ettiği yönünde çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Ancak Vance daha sonra yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek söylentileri yalanladı.

PEZEŞKİYAN, İSLAMABAD YOLCUSU

Al Arabiya kaynaklarına göre Pezeşkiyan'ın bugün, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmesi bekleniyor.

Öte yandan, İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İsviçre'de Katar ve Pakistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda dört çalışma grubunun oluşturulduğunu açıkladı.

Bu gruplar şu başlıklarda faaliyet gösterecek:

Yaptırımların kaldırılması

Nükleer dosya

Yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma

İzleme ve uygulama mekanizmaları

18 SAATLİK GÖRÜŞMEDEN ÇIKAN SONUÇ

İran heyeti, Meclis Başkanı Muhammed Bakir Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığında yürütülen yoğun müzakerelerin ardından pazartesi günü Alp Dağları'ndaki Bürgenstock tatil merkezinden ayrıldı.

Heyetlerin ayrılmasının ardından İsviçre Dışişleri Bakanlığı, teknik düzeyde görüşmelerin 'derhal yeniden başlatılması' için uygun koşulların oluştuğunu duyurdu.

HANGİ BAŞLIKLARDA İLERLEME SAĞLANDI?

Pakistan ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamaya göre taraflar;

Lübnan'daki çatışmaların kontrol altına alınması,

Hürmüz'de güvenliğin sağlanması,

İran'ın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarının aşamalı olarak serbest bırakılması

konularında önemli ilerleme kaydetti.

Pakistan ve Katar hükümetlerinin ortak bildirisinde, müzakerelerde 'cesaret verici ilerlemeler' sağlandığı öne sürüldü.