İran: İbrahim Reisi'nin Suriye ziyareti, ortak zafer mesajı taşıyor

Yayınlanma: 08.05.2023 - 16:03

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:03

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, haftalık düzenlediği basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Suriye ziyareti ve Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönüşüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Reisi’nin ziyaretinin Suriye iç savaşından bugüne kadar yapılmış üst düzey ilk ziyaret olduğunu belirten Kenani, "Dost ve kardeş Suriye’ye gerçekleşen bu ziyaret iki ülke ilişkileri açısından önemli bir gelişme. Bu ziyaret terör örgütlerinin yenilgisinin ardından iki ülke arasında ilişkileri geliştirmek ve yeni köprüler kurmak için önemli fırsatlar oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin "Suriye’de ortak zafer" mesajı taşıdığını belirten Kenani, iki ülkenin terör ile mücadelede oluşturulan siyasi ve askeri iş birliğine ekonomik ve ticari boyut kazandırmak istediklerini söyledi. Suriye ile ilişkilerde ekonomi ve ticaretin önemli bir paya sahip olduğunu belirten Kenani, "Reisi’nin Şam ziyaretinde iki ülke arasındaki siyasi iş birliğini ekonomi ve ticari konuların takip etmesi gerektiği vurgulandı. Bu ziyarette önemli anlaşmalar imzalandı ve bu anlaşmaların çoğunluğunu ticari konular oluşturuyor" dedi.

Suriye’nin 12 yılın ardından Arap Birliği’ne geri dönüşünü de değerlendiren Kenani, "Suriye’de oluşan yeni dengelerin anlaşılması ve bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlandığının görülmesi Suriye’nin yeniden Arap Birliği’nde resmi olarak faaliyetlerine başlamasını sağladı. Bölge ülkeleri arasında da iş birliğinin oluşmasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

DÖRTLÜ TOPLANTI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, İran, Türkiye, Suriye ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında Suriye konulu 4’lü zirvenin 10 Mayıs tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenleneceğini söyledi. Suriye ile Türkiye arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını kaydeden Kenani, İran, Türkiye ve Rusya arasındaki Astana formatının Suriye’nin de katılımıyla 4’lü görüşmelere dönüştüğünü hatırlattı.