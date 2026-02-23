İran için kritik günler: ABD saldırı seçeneklerini tartışıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın nükleer programından vazgeçmemesi halinde daha geniş çaplı bir askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

New York Times’ın ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı habere göre, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi durumunda Washington’da daha kapsamlı bir müdahale senaryosu masada tutuluyor.

ABD ile İran’dan müzakerecilerin perşembe günü Cenevre’de bir araya gelerek görüşmeler yapması bekleniyor. Bu temaslar, taraflar arasında askeri bir çatışmayı önlemeye yönelik son diplomatik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ancak Trump yönetiminin, görüşmelerin başarısız olması ihtimaline karşı alternatif planlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Habere göre Trump’ın, İran yönetimine nükleer silah geliştirme kapasitesinden tamamen vazgeçmesi gerektiği mesajını vermek amacıyla önümüzdeki günlerde sınırlı bir askeri operasyon seçeneğine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Olası hedefler arasında İslam Devrim Muhafızları’nın merkezleri, nükleer tesisler ve balistik füze programına ait unsurlar bulunuyor.

DAHA GENİŞ OPERASYON İHTİMALİ GÜNDEMDE

Kaynaklar, ilk adımların Tahran yönetimini geri adım atmaya zorlamaması halinde, yıl ilerledikçe daha geniş çaplı bir askeri müdahalenin de değerlendirilebileceğini aktarıyor.

Bu senaryonun, İran liderliğini hedef alan bir stratejiye kadar uzanabileceği belirtiliyor. Ancak ABD yönetimi içinde, böyle bir hedefin yalnızca hava saldırılarıyla gerçekleşip gerçekleşemeyeceği konusunda ciddi tereddütler olduğu ifade ediliyor.

Perde arkasında taraflar arasında yeni bir öneri üzerinde de görüşmeler yürütüldüğü kaydediliyor.

Buna göre İran’ın, yalnızca tıbbi araştırmalar ve tedavi amaçlarıyla sınırlı, dar kapsamlı bir uranyum zenginleştirme programını sürdürmesine izin verilmesi gündemde. Ancak tarafların bu öneriye nasıl yaklaşacağı henüz netlik kazanmış değil.

Öte yandan iki uçak gemisi ile çok sayıda savaş uçağı, bombardıman uçağı ve havada yakıt ikmal uçağının İran’a saldırı menziline yakın bölgelere konuşlandırıldığı bildiriliyor.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI

Trump’ın, İran’a yönelik olası askeri planları Beyaz Saray’daki Kriz Yönetim Odası’nda düzenlenen toplantıda üst düzey isimlerle ele aldığı aktarıldı.

Toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles katıldı.

Toplantıda Trump’ın, askeri ve istihbarat yetkililerinden operasyonların olası sonuçları ve riskleri hakkında değerlendirme istediği, ancak yetkililerin kesin bir siyasi yönlendirmeden kaçındığı belirtildi.

ABD’nin, İran’daki bazı nükleer ve balistik tesislere yönelik özel kuvvet operasyonlarını da değerlendirdiği ancak yüksek risk nedeniyle bu planların şimdilik askıya alındığı ifade ediliyor.

Özellikle yer altına inşa edilmiş tesislerin hedef alınmasının operasyonel zorluklar yarattığı belirtiliyor.