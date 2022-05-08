İran İçişleri Bakanı: 'Afganistan’da olanlardan ABD sorumludur'

İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Afganistan'da yaşanan olaylar için ABD'yi suçladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 15:08
İran İçişleri Bakanı: 'Afganistan’da olanlardan ABD sorumludur'
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İçişleri Bakanı Vahidi, katıldığı şehit cenazeinde yaptığı konuşmada, “Afganistan’ın başına ne getirdiklerini görüyorsunuz. Bu ülke halkından büyük bir kesimi yurtlarından göçmek zorunda kaldılar. Kalanlar da hep terör facialarını yaşıyorlar. İşte bütün bu faciaların asıl sorumlusu, uzun yıllar boyunca bu ülkede kendi siyasetlerini uygulayan Amerika’dır” dedi.  

Vahidi, “Şehitlerinin omuzları üzerinde ilerleyen İslam İnkılabı da hiçbir zaman yok olmaz ve düşman komplolarıyla yolundan sapmaz” açıklamasında bulundu.


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