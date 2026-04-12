İran ile ABD arasındaki müzakereler sonuçsuz kaldı... ABD geri dönüyor!

12.04.2026 08:41:00
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıkladı. İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, toplam 21 saat sürdüğü belirtilen doğrudan görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

"ABD'YE GERİ DÖNÜYORUZ"

Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer silah konusunda istedikleri taahhüdü vermediğini vurgulayarak, "Gerçek şu ki, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

ABD olarak temel taleplerini en net şekilde ortaya koyduklarını ancak İran'ın "bu şartları kabul etmemeyi tercih ettiğini" söyleyen Vance, ABD Başkanı Donald Trump'la da defalarca telefonda görüştüklerini kaydetti.

Vance, "Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

"ABD'NİN AŞIRI TALEPLERİ NEDENİYLE BİR ANLAŞMAYA VARILAMADI"

İran devlet televizyonu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İran-ABD görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu.

İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren ABD-İran müzakerelerinin özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği iddia edildi.

ABD-İran ve Pakistan arasında yeni bir üçlü müzakere turu başladı İslamabad’da ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde üçüncü aşamaya geçildi. Taraflar arasındaki görüşmeler yoğun şekilde sürerken, Hürmüz Boğazı başlığı en kritik konu olmayı sürdürüyor.
Müzakere sürecinde tansiyonu yükselten ABD hamlesi: ABD muhribi Hürmüz’e yöneldi, İran uyarısı geri adım attırdı Palistan’daki müzakere görüşmeleri sürerken, ABD muhribi Hürmüz’e doğru harekete geçti. İran’ın ’30 dakika içinde geminin vurulacağı’ yönündeki tehdidinin ardından geminin yön değiştirdiği bildirildi.
ABD’nin ‘İran döşediği mayınları bulamıyor’ iddiası sonrası CENTCOM’dan açıklama: ‘Temizleme faaliyetine başladık’ ABD basını, İran’ın döşediği mayınların yerini tam olarak tespit edemediğini öne sümüştü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda iki ABD savaş gemisinin mayın temizleme faaliyetleri yürüttüğünü açıkladı.