İran ile Belçika anlaştı: Mahkum takası gerçekleşti

Yayınlanma: 26.05.2023 - 15:38

Güncelleme: 26.05.2023 - 15:38

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise İran’da casusluktan tutuklanan Olivier Vandecasteele’nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ve Belçika’nın yürütülen müzakereler sonucu karşılıklı mahkum takasında anlaştığı bildirildi. Bu çerçevede Belçika’da tutuklu olan İranlı diplomat Esadullah Esedi ve İran’da casusluk suçlamasıyla 40 yıl hapis cezası alan Belçika vatandaşı Olivier Vandecasteele’nin serbest bırakılarak ülkelerine gönderilmek üzere Umman’ın başkenti Maskat’a getirildiği aktarıldı.

"KISA SÜREDE ULAŞMIŞ OLACAK"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suçsuz ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde 2 yıldan fazla süredir Almanya ve Belçika’da tutuklu bulunan ülkemizin diplomatı Esadullah Esedi, ülkesine dönüş yolunda. Kısa sürede İran’a ulaşmış olacak. Umman Sultanı’na göstermiş oldukları çabalar için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"BU GECE BİZİMLE OLACAK"

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise yayımladığı video mesajıyla İran’da casusluk yaptığı gerekçesiyle yakalanan ve hapis cezasına çarptırılan Olivier Vandecasteele’nin müzakereler sonucu İran’dan alındığını ve Belçika’ya dönüş yolunda olduğunu duyurdu. De Croo, "Ben sizinle konuşurken Belçikalı Olivier Vandecasteele Belçika yolunda. Her şey planlandığı gibi giderse bu gece bizimle olacak, sonunda özgür. Onu Belçika’ya getiren uçak Umman’dan saat 12.30’dan kısa bir süre sonra kalktı, Belçika’ya saat 19.00 civarında ulaşacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

İran’ın Viyana Büyükelçiliğinde görevli diplomat Esadullah Esedi; 2018 yılında Fransa, Almanya ve Belçika güvenlik güçlerinin ortak düzenlediği operasyon sonucu Almanya sınırları içerisinde tutuklanmıştı. Belçika mahkemesi tarafından yargılanan Esedi, Paris’te İranlı muhalif bir gruba yönelik bombalı terör saldırısının planlayıcısı olmakla suçlanmış, 2021 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diğer yandan Belçika vatandaşı Olivier Vandecasteele ise Şubat 2022’de İran’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Tahran yönetimi tarafından "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanmış, 40 yıl hapse mahkum edilmişti.