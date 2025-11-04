İran’ın başkenti susuzluğa teslim: İçme suyu iki haftaya tükeniyor

İran’ın başkenti Tahran’ın içme suyu kaynağı tükenme noktasına geldi. Devlet medyasına göre, ülkeyi etkisi altına alan tarihî kuraklık nedeniyle kentin ana su kaynaklarından Amir Kebir Barajı yalnızca kapasitesinin yüzde 8’ini koruyabiliyor.

Tahran Su Şirketi Direktörü Behzad Parsa, barajda yalnızca 14 milyon metreküp su kaldığını ve bu miktarın kente en fazla iki hafta daha su sağlayabileceğini açıkladı.

Parsa, bir yıl önce barajın 86 milyon metreküp su tuttuğunu belirterek, Tahran bölgesinde “yağışlarda yüzde 100 düşüş” yaşandığını söyledi. Bu durumun, son yüzyıldaki en kurak dönemlerden biri olarak kayda geçtiği bildirildi.

Elburz Dağları’nın eteklerinde yer alan 10 milyonu aşkın nüfuslu kent, bölgedeki beş barajdan besleniyor. Ancak diğer barajların mevcut durumu hakkında bilgi verilmedi.

SU KESİNTİLERİ VE TATİLLERLE TASARRUF ÖNLEMLERİ

İran medyasına göre, Tahranlılar her gün yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketiyor.

Kuraklık nedeniyle son günlerde bazı mahallelere su verilemediği, yaz aylarında ise sık sık su ve elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Temmuz ve ağustos aylarında hükümet, su ve enerji tasarrufu amacıyla iki kamu tatili ilan etmişti. O dönemde başkentte sıcaklık 40 dereceyi, ülkenin bazı bölgelerinde ise 50 dereceyi aştı.

PEZEŞKİYAN'DAN UYARI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaz aylarında yaptığı açıklamada, “Su krizi bugün konuşulandan çok daha ciddi” diyerek yönetimleri ve halkı önlem almaya çağırmıştı.

Uzmanlar, su kıtlığının yalnızca iklim değişikliğiyle değil, aynı zamanda yıllardır süren kötü yönetim ve yeraltı sularının aşırı kullanımıyla da bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Su sorunu sadece İran’la sınırlı değil. Komşu Irak da 1993’ten bu yana en kurak yılını geçiriyor. Dicle ve Fırat nehirlerindeki su seviyeleri yüzde 27 oranında azaldı. Bu düşüş, ülkenin güneyinde ciddi bir insani krize neden oldu.