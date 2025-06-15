İran’ın füzeleri İsrail’in kalbinde: Bat Yam yıkıldı, Rehovot alevler içinde

İran’ın İsrail’e düzenlediği geniş çaplı füze saldırısında en ağır hasar, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde yaşandı.

İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’nın açıklamasına göre, 14 katlı bir binaya isabet eden füze sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi ise yaralandı.

Binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çevredeki birçok yapının da hasar gördüğü bildirildi.





WEİZMANN ENSTİTÜSÜ VURULDU

İsrail’in güneyinde yer alan Rehovot kentinde ise saldırılar sonucu 5’i ağır olmak üzere 120’den fazla kişi yaralandı.

Kentte bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü’ne ait bir laboratuvar binası isabet aldı. Yapıda büyük hasar oluştuğu, yangın çıktığı ve içeride mahsur kalanların olabileceği belirtildi.





TEL AVİV'DEKİ BAZI BİNALARDA ÇÖKME RİSKİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv Belediyesi İran füzelerinin isabet ettiği bazı binalarda çökme riski bulunduğunu açıkladı.

Belediye, söz konusu yapılarda yaşayanların tahliyesi için uyarılarda bulundu.





“TAHRAN YANIYOR”

İran’ın saldırılarına karşılık veren İsrail, başkent Tahran’ın doğusundaki Narmek semtinde sivil bir binayı hedef aldı.

Binada büyük hasar meydana gelirken, can kaybına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ayrıca Tahran’ın Şehran bölgesinde yer alan bir petrol deposunu da vurdu.

Patlamanın ardından çıkan yangına dikkat çeken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında “Tahran yanıyor” ifadelerini kullandı.





“GERÇEK VAAD 3 OPERASYONU DEVAM EDECEK”

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), yaptığı yazılı açıklamada “Gerçek Vaad 3” adı verilen füze ve İHA operasyonunun sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, Tel Aviv yönetimine ait askeri üslerin, enerji altyapılarının ve savaş uçağı yakıtı üretim tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

DMO, operasyonların İsrail’in “saldırı ve provokasyonlarına” karşılık olarak yürütüldüğünü vurgulayarak, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş ve şiddetli karşılık verileceği uyarısında bulundu.

İran’ın hava savunma sistemlerinin şu ana kadar 3 seyir füzesi, 10 insansız hava aracı (İHA) ve onlarca mini İHA’yı etkisiz hale getirdiği bilgisi de paylaşıldı.

“ÇARESİZ KALACAKSINIZ”

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, İran’dan İsrail’e fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı.

Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” ifadesine yer verildi.





NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.