İran’ın nükleer kalbine hava saldırısı: Uydu görüntüleri ortaya koydu

ABD’nin İran’ın Fordo’daki yer altı nükleer tesisine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından çekilen uydu görüntüleri, bölgedeki son durumu ortaya koydu. Fordo’nun dağ yamacında patlama sonrası tahribat izleri görülüyor.

The Associated Press’in analiz ettiği Planet Labs PBC uydu görüntülerine göre, Fordo’daki dağın kahverengi yüzeyi bazı bölgelerde griye dönmüş, dağ konturlarında ise önceki görüntülere kıyasla belirgin deformasyonlar oluştuğu tespit edildi.

Bu değişim, patlamanın bölgede enkaz oluşturduğunu ve dağ yamacında tahribat yarattığını gösteriyor.

Görüntülerde ayrıca bölgede açık gri renkli duman tabakası da fark ediliyor.





“BUNKER BUSTER” İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Patlama izleri ve yapısal bozulmalar, ABD’nin tesisi vurmak için büyük olasılıkla yer altı hedeflerini yok etmek üzere geliştirilmiş özel “bunker buster” (sığınak delici) bombalar kullandığını düşündürüyor.

Bu tür bombalar, korunaklı nükleer tesisleri delip infilak edebilecek kapasitede tasarlanıyor.

Tahran yönetimi, saldırının ardından henüz Fordo’daki hasara dair resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak diğer uydu görüntüleri, İran’ın saldırıdan önce Fordo’daki tünel girişlerini mühürlediğini gösteriyor. Bu hamle, olası bir hava saldırısına karşı alınmış önlem olarak değerlendiriliyor.

“SALDIRIDAN ÖNCE TAHLİYE EDİLDİ”

Planet Labs PBC tarafından kaydedilen 19 ve 20 Haziran tarihli uydu görüntülerinde, Fordo nükleer tesisinin çevresine çok sayıda araç giriş yaptığı tespit edildi.

Normalde düşük yoğunluklu görülen bölgede o tarihlerde artan hareketlilik, dikkat çekici bir hazırlığın yapıldığını düşündürüyor.





İranlı yetkililer, ABD’nin gerçekleştirdiği saldırının ardından yaptıkları ilk açıklamada, tesis personelinin önceden tahliye edildiğini duyurdu.





Bu bilgi, uydu görüntülerindeki yoğunluğun olası bir tahliye veya stratejik malzeme sevkiyatı ile bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Pazar sabahının erken saatlerinde Truth Social platformundan açıklama yapan Trump, saldırının detaylarını paylaştı. Fordo nükleer tesisini kastederek, “Ana hedef olan Fordo’ya tam yük bomba bırakıldı” ifadelerini kullandı.

Fordo’nun, İran’ın yer altındaki en zırhlı ve yok edilmesi en zor nükleer tesisi olduğu vurgulanırken, Trump bu noktayı “İslam Cumhuriyeti’nin yasa dışı nükleer silah programının kalbi” olarak tanımladı.

Operasyonun ardından ABD’ye ait savaş uçaklarının İran hava sahasından güvenli şekilde çıktığını ve dönüş yolunda olduğunu belirten Trump, “Tebrikler büyük Amerikan savaşçılarına! Dünyada bunu başarabilecek başka bir ordu yok” dedi.

Trump paylaşımını, “Artık barış zamanı!” cümlesiyle sonlandırdı. Hemen ardından açık kaynak istihbarat hesaplarından bir gönderiyi yeniden paylaşarak, “Fordo artık yok” iddiasını destekledi.

Trump’ın açıklaması, saatler önce yaptığı “ABD’nin İsrail’in İran nükleer programına karşı yürüttüğü saldırılara katılıp katılmayacağı henüz belli değil” sözlerinin ardından geldi.