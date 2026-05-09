İran’ın petrol kalbinde alarm: Uydu görüntülerinde dev sızıntı

Uydu görüntüleri, İran’ın ana petrol ihracat noktası olan Hark Adası yakınlarında onlarca kilometrekarelik alana yayılan şüpheli bir petrol sızıntısını ortaya koydu.

Uzmanlar, görüntülerdeki gri ve beyaz tabakanın büyük ölçüde petrol sızıntısıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği’nin Copernicus programına bağlı Sentinel-1, Sentinel-2 ve Sentinel-3 uydularının 6-8 Mayıs tarihleri arasında çektiği görüntülerde, Hark Adası’nın batısındaki deniz yüzeyinde geniş bir tabaka dikkat çekti.

“PETROL SIZINTISIYLA UYUMLU”

Çatışma ve Çevre Gözlemevi araştırmacısı Leon Moreland, görüntülerdeki tabakanın “görsel olarak petrol sızıntısıyla tutarlı” olduğunu belirterek, yaklaşık 45 kilometrekarelik bir alanı kapladığını söyledi.

İklim ve emtia alanında çalışan danışmanlık şirketi Data Desk’in kurucularından Louis Goddard da görüntülerin büyük ihtimalle petrol sızıntısını gösterdiğini ifade etti.

Goddard, bunun ABD-İsrail ile İran arasında yaklaşık 70 gündür süren savaşın başlamasından bu yana görülen en büyük petrol sızıntılarından biri olabileceğini belirtti.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Sızıntının nedeni ve tam çıkış noktası henüz belirlenemedi. Moreland, 8 Mayıs tarihli görüntülerde yeni bir aktif sızıntı işaretine rastlanmadığını söyledi.

ABD ordusu ve İran’ın Cenevre’deki Birleşmiş Milletler misyonu ise görüntülerle ilgili henüz açıklama yapmadı.

İRAN PETROLÜNÜN KALBİ

Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği stratejik merkez olarak biliniyor. İran petrolünün büyük bölümü buradan Çin’e gönderiliyor.

ABD güçleri, savaşın ilk dönemlerinde Hark Adası çevresindeki bazı askeri hedefleri vurduklarını açıklamıştı.

KÖRFEZ’DE GERİLİM SÜRÜYOR

ABD donanması, İran tankerlerinin giriş çıkışını engellemek amacıyla İran limanlarına abluka uygularken, Körfez’de ABD ve İran güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Bölgedeki gerilim nedeniyle yüzlerce geminin Körfez’de mahsur kaldığı belirtilirken, savaşın küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikinde son yılların en büyük aksaklıklarından birine yol açtığı ifade ediliyor.