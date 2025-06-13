İran saldırısında bilanço: En az otuz beş İsrailli yaralandı!

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gush Dan bölgesinde İran’ın füze saldırısının ardından 102 acil yardım hattına çok sayıda çağrı geldi.

Jerusalem Post, saldırılar sonucu çıkan yangınlar nedeniyle Tel Aviv ve Ramat Gan olmak üzere iki ana noktaya itfaiye ekipleri sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamada, Tel Aviv’de ciddi hasar meydana geldiği ve enkaz altında kalan kişiler olabileceğine dair endişeler bulunduğu belirtildi.

Magen David Adom (MDA) sağlık ekipleri ise şu ana kadar toplam 35 yaralıya müdahale edildiğini duyurdu.



