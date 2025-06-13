İran’ın saldırısı sonrası Netanyahu’dan ilk açıklama! İran halkına çağrı yaptı…

İsrail Başbakanı Netanyahu İran'ın misilleme operasyonları sürerken basına açıklamalarda bulundu. İran halkına seslenen Netanyahu, İsrail halkının İranlılarla beraber olduğunu söyledi.

Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

'İRAN HİÇ BU KADAR ZAYIF OLMADI'

"Ben sizinleyim. İsrail halkı sizinle. İran rejimi hiç bu kadar zayıf olmadı. Bu İran halkının rejime karşı ayağa kalkması için bir fırsat"

GÜN İÇİNDE DE KONUŞTU

Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, Eylül 2024'te düzenledikleri suikastla Hizbullah eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin ardından İran'ın nükleer programına hız verdiğini iddia etti.

İsrail Başbakanı, "İran, bu tarihten sonra nükleer silah elde etmek için açıkça adım atmaya başladı. Harekete geçmemiz gerekiyordu. Ben, nisan sonunda operasyon için karar aldım. Farklı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Daha sonra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile bugünü belirledik" ifadelerini kullandı.

İran'a saldırıların devam edeceğini bildiren Netanyahu, "Bu ilk ancak tek hedef değil" diye konuştu.

İsrail'in İran'a Ekim 2024'te düzenlediği saldırının ardından Tahran'ın balistik füze programına da hız verdiğini savunan Netanyahu, İran'ın 3 yılda 10 bin füze üretecek kapasite artırımı yaptığını ileri sürerek "daha fazla bekleyemeyeceklerini" dile getirdi.

Netanyahu, İsraillilere seslenerek "İran karşılık verecek, karşı saldırı olacak, bu çok şiddetli olabilir. Füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin" dedi.