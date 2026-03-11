İran’ın yeni lideri yaralandı mı? Pezeşkiyan’ın oğlundan açıklama

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in, ABD ve İsrail saldırıları sırasında yaralandığına ilişkin iddialar uluslararası basında ve sosyal medyada tartışma yarattı. İddiaların ardından İran yönetimine yakın isimlerden ilk açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın oğlu ve hükümet danışmanı olan Yusuf Pezeşkiyan, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Hamaney’in yaralandığı yönündeki haberleri araştırdığını söyledi.

“SAĞLIK DURUMU İYİ”

Pezeşkiyan, konuyu farklı kaynaklar aracılığıyla teyit ettirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler," ifadelerini kullandı.

İRAN TELEVİZYONU “GAZİ” DEMİŞTİ

Öte yandan İran devlet televizyonu daha önce Mücteba Hamaney’den 'gazi' olarak söz etmişti. Ancak bu ifadeye rağmen söz konusu yaralanmanın ne zaman veya nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmamıştı.

Bu durum, Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin spekülasyonların sürmesine yol açmıştı.

İSRAİL’DEN SUİKAST TEHDİDİ

İsrail’den gelen açıklamalar da tartışmaları büyüten unsurlar arasında yer aldı. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İran ve Hamas’tan suikast sonucu öldürülen liderlerin fotoğraflarını yayımladı.

Paylaşımda Mücteba Hamaney’in fotoğrafına da yer veren Ohana, şu ifadeleri kullandı:

Onların yolunda ilerleyenler onların yanına giderler.

Bu mesaj, İran’ın yeni liderine yönelik dolaylı bir suikast tehdidi olarak yorumlandı.