İran-İsrail çatışmasında 7. gün: Tel Aviv'de yaralı sayısı artıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, bu sabahki balistik füze saldırısının ardından ülke genelindeki hastanelere yüzlerce yaralının başvurduğunu açıkladı.
İsrail Sağlık Bakanlığı, İran’ın bu sabah gerçekleştirdiği balistik füze saldırısının ardından ülke genelinde 271 kişinin hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Bu kişilerden:
- 4’ü ağır,
- 16’sı orta,
- 220’si hafif yaralı,
- 24’ü akut anksiyete (yoğun kaygı) nedeniyle tedavi altına alındı.
- 7 kişinin durumu ise henüz netleşmedi.
SOROKA HASTANESİ'NE SALDIRI
Be’er Şeva’daki Soroka Tıp Merkezi, sabah saatlerinde doğrudan füze isabetine uğramıştı.
Hastane yetkililerine göre, 71 kişi hafif yaralanırken, 1 kişi yoğun kaygı nedeniyle tedavi altına alındı.
Yaralanmaların çoğunun, insanların siren sesi sonrası sığınaklara koşarken düşmesi veya panik sırasında oluşan kazalardan kaynaklandığı belirtildi.
“YARALI SAYISI 2 BİN 345'E ULAŞTI”
İsrail Sağlık Bakanlığı, Tel Aviv'in Tahran'a yönelik saldırılarının başından bu yana hastanelere başvuran toplam yaralı sayısının 2 bin 345 olduğunu duyurdu:
- 21 ağır,
- 87 orta,
- 2 bin 105 hafif yaralı,
- 99 kişi anksiyete nedeniyle tedavi gördü.
Şu an itibarıyla hastanelerde 106 kişi tedavi altında, 149 kişi ise acil servislerde gözlem altında tutuluyor.