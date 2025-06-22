İran: İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldığını ve bu saldırıda ilk defa Hayber Şekan tipi füzelerin kullanıldığını açıkladı. Açıklamada, “Silahlı kuvvetlerin kapasitelerinin temel kısımlarının henüz faaliyete geçirilmediği” kaydedildi.

