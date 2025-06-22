İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldığını ve bu saldırıda ilk defa Hayber Şekan tipi füzelerin kullanıldığını açıkladı. Açıklamada, “Silahlı kuvvetlerin kapasitelerinin temel kısımlarının henüz faaliyete geçirilmediği” kaydedildi.
İran: İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldığını bildirdi.
22.06.2025 11:12:00
Güncellenme:
DHA
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldığını bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldığını ve bu saldırıda ilk defa Hayber Şekan tipi füzelerin kullanıldığını açıkladı. Açıklamada, “Silahlı kuvvetlerin kapasitelerinin temel kısımlarının henüz faaliyete geçirilmediği” kaydedildi.
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