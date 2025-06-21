İran-İsrail gerilimine ABD dahil olacak mı?

İran-İsrail arasındaki gerilim artarak sürüyor. Çatışmanın 8’inci günü dün geride kalırken saldırılar şiddetini yer yer arttırıyor. İsrail, yanında ABD’nin desteğini bekliyor. ABD ise şu zamana kadar İran’a yönelik bir saldırı gerçekleştirmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, süreç içerisinde farklı açıklamalarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırı yapıp yapmama kararını iki hafta içerisinde vereceğini aktardı. Son gelişmeler üzerine, ABD’nin İran’a yönelik saldırı gerçekleştirmesinin ihtimali merak konusu oldu.

‘ABD’NİN SALDIRI İHTİMALİ DÜŞÜK’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Akademisyen Yazar Dr. Barış Adıbelli, “Trump’ın sürekli değişen açıklamaları var. Trump, aslında niyetli ama cesaret edemiyor. Çünkü bunun jeopolitik sonuçları ne Irak’a, ne Afganistan’a ne de Libya’ya benzer” dedi. Son anketlere göre Amerikan halkının yalnızca yüzde 25’inin İran’a karşı savaşı desteklediğini belirten Adıbelli, halkta karşılığı olmadığını söyledi. Kongrede askerler tarafından Trump’a geri adım attırıldığını söyleyen Adıbelli, “Rusya sert bir açıklama yaptı. ABD eğer doğrudan İsrail’i desteklerse, Ortadoğu’da işlerin karışacağını, bir diğer deyişle Rusya’nın da İran’ın yanında yer alacağını belirtti. Bu da aslında bana, Trump’a geri adım attırdıkları izlenimi veriyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin İran’a saldırı düzenleme ihtimalini düşük gördüğünü belirten Adıbelli, şu koşullarda ABD’nin saldırabileceğini söyledi:

“Eğer İsrail’e çok büyük bir saldırı yapılırsa ve İsrail’in yetenekleri kırılırsa, kendini savunamaz hale gelirse, Herhangi bir bölgede Amerikan üssüne, askerine, personeline, uçağına, başka bir sistemine yönelik saldırı olursa veya Hürmüz Boğazı kapanırsa, uluslararası enerji piyasasını krize sokarsa ABD dahil olur. Henüz Hürmüz Boğazı kapanmadı. Ama olur da kapanırsa, bu boğazdaki özgürlüğün yeniden tesisi adına ABD donanması müdahale eder. Bu sefer de İran’la doğrudan karşı karşıya gelir. Ama ABD burada yalnız olmaz, İngiltere gibi ülkeler de yanında olur” diye konuştu.