İran, İsrail'in Arad kentini de vurdu: 7'si ağır, 64 yaralı!

İran, kısa bir süre önce İsrail'in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan art arda iki dalga halinde misilleme yaptı.

İran füze parçalarının bazı bölgelere düştüğü bildirilirken Arad'da bir noktaya İran füzesinin doğrudan isabet ettiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, 33 yaralının Soroka Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Yaralıların 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtilen açıklamada,12 kişinin orta ve 17 kişinin de hafif yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da İran füzesinin isabet ettiği bölgeye arama kurtarma için askerlerin, ambulans ve helikopterlerin sevk edildiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran saldırısında Arad kentinde 7'si ağır 64 kişi yaralandığını duyurdu.

ÖNLENEMEYEN SALDIRILARA İLİŞKİN İSRAİL ORDUSU SORUŞTURMA BAŞLATTI

İsrail ordusu, Dimona ve Arad'a düşen füzelerin neden önlemediğine ilişkin soruşturma başlattı.

İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Dimona ve Arad'daki başarısızlığın nedenini araştırıyor.

İsrail ordusu, yüzlerce kilogramlık patlayıcı içeren İran balistik füzelerinin Dimona ve Arad'a düşmesinin neden önlenemediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, iki saat içerisinde hem Dimona hem Arad'ı vuran füzeler, geçmişte de İsrail'e fırlatılan ve önlenen füzeler olmasına rağmen hava savunma sistemleri bu kez başarısız oldu.

Füzelerin isabet ettiği bölgelerde çok ciddi tahribat meydana gelirken sadece Arad'da en az 9 bina büyük hasar aldı.

İran füzelerinin doğrudan isabet ettiği iki bölgede de onlarca kişinin yaralandığı aktarılmıştı.