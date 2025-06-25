İran-İsrail arasında süren savaşın 12. gününde Trump'ın da ateşkes çağrısı ile yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Peki, İran-İsrail savaşı sona mı erdi? İsrail-İran arasında ateşkes oldu mu?





İRAN-İSRAİL SAVAŞI SONA MI ERDİ?

İki ülke arasındaki çatışmalar 12 gündür aralıksız devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, ''sonsuza dek sürecek'' ifadeleri ile sosyal medya hesabından ateşkese dikkat çekmişti. Ancak ateşkesten hemen önce karşılıklı saldırılar devam etti ve İran'da bir nükleer bilim insanının ailesi ile beraber hayatını kaybettiği belirtildi. 24 Haziran gününün ilk saatlerinde İran ve İsrail'in ateşkesi kabul ettikleri açıklamaları geldi.

İRAN-İSRAİL ARASINDA ATEŞKES OLDU MU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre iki ülke arasında ateşkes konusunda anlaşıldı. İlerleyen saatte İran'ın ateşkesi ihlal ettiği ve İsrail'e fırlatılan bir füze tespit edildiği İsrail ordusu tarafından öne sürüldü. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesi ile Tahran'daki hedeflere yönelik vur emri verildiğini duyurdu. Ancak İran basını İsrail'e herhangi bir füze fırlatılmadığını açıkladı.



