İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog: 'İran, İsrail'i ve tüm Orta Doğu'yu tehdit eden saatli bir bomba'

22 Aralık 2021 Çarşamba, 21:45

İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran'ın "hızla ilerleyen" nükleer programının tüm yönleriyle bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "İran, İsrail'i ve tüm Orta Doğu'yu tehdit eden saatli bir bomba." ifadesini kullandı.

KALICI OLARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLMELİ

Nükleer anlaşma müzakerelerini takip ettiğini ve uluslararası toplumu "yanılgıya düşmemeye ve tehdidin ciddiyetini hafife almamaya" çağırdığını aktaran Herzog, "İran nükleer tehdidi, bir anlaşma olsun ya da olmasın, kalıcı olarak etkisiz hale getirilmeli. İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmasına izin verilmemeli." dedi.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasının sağlanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık aranın ardından 29 Kasım'da, AB yetkilisi Enrique Mora'nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da devam etmişti. Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da resmi bir ziyaret için dün İsrail'e gelmişti.

Sullivan, gün içinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini İran ve diğer güvenlik meselelerine yaklaşımlarında koordinasyon ve iş birliği yapılması için "Noel'den hemen önce" İsrail'e gönderdiğini söylemişti.