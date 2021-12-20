İsrail, kuş gribi salgını tespit edildiğini duyurdu
İsrail, Lübnan sınırı yakınlarındaki bir çiftlikte kuş gribi salgını tespit edildiğini açıkladı.
İsrail Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyindeki bir tavuk çiftliğinde H5N1 kuş gribi salgını tespit edildi. Bakanlık, kuş gribinin Lübnan sınırı yakınlarında yer alan Margaliot köyünde yumurta üretilen tavuk kümeslerine yayıldığını kaydetti.
Açıklamaya göre, kuş gribi, tavuk çiftliğindeki ölüm oranlarının artması ve alınan örneklerin laboratuvarda incelenmesinin ardından tespit edildi. Bakanlığın izole ettiği çiftlikte 244 bin tavuk bulunduğu öğrenilirken, yumurta satışının durdurulduğu ve yakınlardaki diğer tavuk çiftliklerinde de testlerin yapıldığı ifade edildi.
H5N1 KUŞ GRİBİ
Bölgedeki tavuk çiftlikleri ayda yaklaşık 6 milyon yumurta üretiyor ve İsrail'de her ay yaklaşık 200 milyon yumurta tüketiliyor.
Domuzlar, kediler ve kaplanlar gibi diğer hayvanları da etkileyebilen H5N1 kuş gribi insanlarda nadiren hastalığa neden oluyor.
İnsanlarda kuş gribinin ilk semptomları arasında genellikle ciddi solunum yolları hastalığı ve ateş bulunuyor.
HULA VADİSİ'NDE GÖRÜLMÜŞTÜ
H5N1 kuş gribi vakaları kısa zaman önce İsrail'in kuzey ve güneyindeki tavuk çiftliklerinde tespit edilmişti.
Bakanlık, perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Hula Vadisi'nde H5N1 ile enfekte olmuş onlarca vahşi turna bulunduğunu bildirmişti.
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