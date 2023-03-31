İran, İsrail'in Şam'a saldırısında bir subayın öldüğünü açıkladı

İran, İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir subayın öldüğünü açıkladı.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:52
İran, İsrail'in Şam'a saldırısında bir subayın öldüğünü açıkladı
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsrail'in sabaha karşı Şam'a düzenlediği saldırıda Milad Haydari adlı subayın yaşamını yitirdiğini aktardı.

Rütbesi açıklanmayan Haydari'nin İran'ın Suriye'ye gönderdiği "askeri danışmanlardan biri" olduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, İsrail'in saldırısının karşılıksız kalmayacağı ifade edildi.

İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.


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