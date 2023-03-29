ABD Başkanı Biden, İsrail'deki protestolardan çok endişeli olduğunu söyledi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 07:29

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 07:29

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina eyaletindeki programı dönüşü uçağa binerken Durham'da ve indikten sonra da Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yargı reformu tartışmaları nedeniyle protestolara sahne olan İsrail'in demokrasisi ile ilgili endişelenip endişelenmediği sorusuna Biden, "İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim" yanıtını verdi.

İsrail'in zor bir süreçten geçtiğini ve bunu halletmeleri gerektiği görüşünü paylaşan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargı reformu düzenlemesinden vazgeçmesini umduğunu söyledi.

Biden, "Bu yolda devam edemezler. Bunu bir nevi netleştirdim" diyerek, Netanyahu'nun gerçek bir uzlaşma sağlayacak şekilde hareket etmesini umduğunu kaydetti.

Netanyahu'yu Washington'a davet edip etmeyeceğine ilişkin soruyu Biden, "Hayır, yakın zamanda değil" şeklinde yanıtladı. Biden, Netanyahu'yla telefonda konuşmadığını, ona ilgili mesajını ülkesinin İsrail'deki büyükelçisi yoluyla ilettiğini söyledi.

Biden, ABD'nin İsrail'in iç işlerine müdahil olduğuna ilişkin söylemlerle ilgili ise "Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika'nın pozisyonunu biliyorlar. Amerikan Yahudilerinin pozisyonunu biliyorlar" dedi.

"RUSYA'NIN PLANI ENDİŞE VERİCİ"

Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma planıyla ilgili ise Biden, "Bunu henüz yapmadılar." dedi. Biden, "Bu onun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) yaptığı tehlikeli türde bir konuşma ve endişe verici" şeklinde konuştu.

Tennessee eyaletindeki özel bir okula yapılan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili "Hristiyanların hedef alındığını düşünüyor musunuz?" sorusuna Biden, "Hiçbir fikrim yok" yanıtını verdi.

Biden hayatını kaybedenlerin aileleriyle henüz görüşmediğini ancak bunun üzerinde çalıştıklarını söyledi. Diğer taraftan silahsızlanma çağrısını yineleyen Biden, saldırı silahlarına insanların sahip olmaması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, bankacılık kriziyle ilgili Biden, idare olarak atması gereken adımları attıklarını ve piyasaların da buna olumlu yanıt verdiğini ve durumu incelemeye devam ettiklerini aktardı.

Biden, Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesinin "önemli"den, bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren "ciddi"ye yükselmesinin bu ülkeye yapmayı planladığı ziyareti etkilemeyeceğini ifade etti.

Başkan Biden ayrıca hortumun yıkıma uğrattığı Mississippi eyaletini ziyaret edeceğini bildirdi.