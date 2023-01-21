İran, kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiyi ele geçirdi

İran, Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt" taşıyan bir gemiye el koydu.

AA
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 15:04
İran, kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiyi ele geçirdi
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İran, Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt" taşıyan bir gemiye el koyarak, olayla ilgili 5 kişiyi tutukladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun operasyonu sonucu gemide, 90 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemiye el konulduğunu ve olayla ilgili 5 kişinin tutuklandığını belirtti.


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