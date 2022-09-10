İran, 'kaçak akaryakıt' taşıyan yabancı bir tekneyi alıkoydu
İran'ın, Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt taşıdığı" iddia edilen yabancı bir tekneyi alıkoyduğu ve teknedeki 7 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Zirahi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran kıyılarına 60 mil mesafede düzenlediği operasyon sonucu teknede, 757 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktararak, teknedeki yabancı uyruklu 7 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.
Zirahi ayrıca, gözaltına alınan mürettebatın uyrukları hakkında bilgi vermedi.
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