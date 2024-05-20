İran Kızılayı, 'dış yardım' haberlerini yalanladı: Kurtarma operasyonunun ayrıntıları açıklandı!

Yayınlanma: 20.05.2024 - 13:46

Güncelleme: 20.05.2024 - 14:09

İran Kızılay Derneği Başkanı Pir-Hüseyin Kolivand, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin enkazının bulunmasına yönelik operasyonun ayrıntılarını açıkladı.

Kolivand, kazada hayatını kaybeden Reisi ve diğer yetkililerin cesetlerinin kaza mahallinden ambulanslara götürüldüğünü ve Tebriz Şehitliği'ne nakledileceğini söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın (IRNA) aktardığına göre, Pir-Hüseyin Kolivand, helikopterin enkazının bulunması için “İran'ın dış yardıma güvendiği” yönündeki haberleri “söylenti” olarak niteledi.

Kolivand, helikopterin enkazını bulma operasyonunun “tamamen İranlı kurtarma ekipleri ve İran'a ait insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildiğini” savundu.

“YAVAŞ OLMAMIZIN SEBEBİ KARANLIK VE SİS”

“Helikopterin ulaşılması zor 2 bin 500 metre yükselikte düştüğünü” vurgulayan Kolivand, şunları kaydetti:

“Kaza ihtimalinin olduğu bölgelerde itfaiye birimleri, İran Kızılayı, acil servisler, İran Devrim Muhafızları, Besic güçleri, ordu ve yerel güçler de dahil olmak üzere çeşitli kurumlar, kapsamlı arama kurtarma operasyonları gerçekleştirildi. Operasyon, kötü hava koşullarına ve düşük görüş alanına sahip karmaşık bir ortamda gerçekleşti. Zor ve yorucu operasyona rağmen durmadık, yavaş olmamızın nedeni havanın karanlık ve çok sisli olmasından kaynaklandı. Son olarak, helikopteri bulunduğumuz yerden iki kilometre mesafeden tespit ettik ve ardından enkaza ulaşmamız yaklaşık bir saat sürdü.”

Kolivand, helikopterin enkazının “yerel saatle sabah 5:00 sularında İranlı kurtarma ekipleri tarafından bulunduğunu ve enkazın İran'a ait insansız hava aracıyla keşfedildiğini” belirterek, “Operasyon tamamen İranlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Dış yardımımız yoktu. Dış yardım diyorlarsa, bu bir söylenti. Ayrıca, Kızılay helikpteri de ilk kez yer tespiti yaptı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.