Bridgerton, House of The Dragon, The Bear... Haziran'da izleyiciyle buluşacak diziler

THE BOYS (4. SEZON)

13 Haziran - Prime Video

Garth Ennis ve Darick Robertson'ın çizgi roman serisine dayanan dizi, süper kahramanların ünlüler olarak görüldüğü bir dünyada geçiyor ve onların güçlerini kötüye kullanmalarını engellemek için yola çıkan kanunsuzlardan oluşan bir ekibin hikayesini anlatıyor.

Eric Kripke'nin süper kahraman dizisi, 2019'daki ilk gösteriminden bu yana, En İyi Drama Dizisi de dahil olmak üzere 8 Emmy ödülüne aday gösterildi.