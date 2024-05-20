Bridgerton, House of The Dragon, The Bear... Haziran'da izleyiciyle buluşacak diziler
Dijital yayın platformlarında birçok dizi ve dizilerin yeni sezonları izleyiciyle buluşacak. Haziran ayında yayımlanacak olan diziler...
MAYOR OF KINGSTOWN (3. SEZON)
2 Haziran - Paramount+
Taylor Sheridan'ın polisiye gerilimi 'Mayor of Kingstown' Haziran'da geri dönecek.
Dizi, hapishane kasabası Kingstown'ı yöneten, suçlular, polisler ve dış tehditler arasındaki barışı korumaya çalışan güçlü McLusky ailesinin etrafında dönüyor.
THE ACOLYTE
4 Haziran - Disney+
Disney'in genişletilmiş Star Wars evreninin bir parçası olan The Acolyte, 1999 yapımı "The Phantom Menace"in ön bölümü olarak gelecek.
Star Wars'un Yüksek Cumhuriyet Dönemi'nde geçen dizi, Jedi Konseyi'nin daha önce keşfedilmemiş dinamiklerine bir bakış sunacak.
PRESUMED INNOCENT
12 Haziran - AppleTv+
Apple TV+'ın yılın en çok beklenen yapımlarından biri olan 'Presumed Innocent', hukuk gerilimi, ilişki yaşadığı meslektaşı öldürülünce şüphelenen bir avukatın hikayesini anlatıyor.
Hikaye, Scott Turow'un 1987 tarihli çok satan romanına dayanıyor. Daha sonra Harrison Ford'un başrolde olduğu aynı isimli bir filme uyarlanan hikaye, 1990 yılının en çok hasılat yapan filmlerinden biri oldu.
BRIDGERTON (3. SEZON 2. BÖLÜM)
13 Haziran - Netflix
'Bridgerton'ın iki bölüm halinde yayınlanacak olan 3. sezonunun ikinci bölümü 13 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak.
Julia Quinn'in çok satan kitap serisinden uyarlanan dizi, 2020'de yayınlanan ilk sezonundan bu yana Netflix'in en popüler dizilerinden biri haline geldi. Dizi, Londra'nın Vekillik Dönemi'nde yaşayan Bridgerton ailesinin sosyal sorumluluklar, çalkantılı aşk hayatları ve kasaba dedikoduları ile mücadelesini konu alıyor.
THE BOYS (4. SEZON)
13 Haziran - Prime Video
Garth Ennis ve Darick Robertson'ın çizgi roman serisine dayanan dizi, süper kahramanların ünlüler olarak görüldüğü bir dünyada geçiyor ve onların güçlerini kötüye kullanmalarını engellemek için yola çıkan kanunsuzlardan oluşan bir ekibin hikayesini anlatıyor.
Eric Kripke'nin süper kahraman dizisi, 2019'daki ilk gösteriminden bu yana, En İyi Drama Dizisi de dahil olmak üzere 8 Emmy ödülüne aday gösterildi.
HOUSE OF THE DRAGON (2. SEZON)
16 Haziran - HBO Max, BluTV
'House of the Dragon' dizisinin ikinci sezonu, 16 Haziran'da HBO Max'te yayınlanmaya başlayacak.
Dizi, 2022'de gösterime girdikten sonra büyük bir başarı elde etti. İlk bölüm 10 milyondan fazla izleyici tarafından izlendi. İlk sezon, En İyi Drama Dizisi dahil olmak üzere 9 Emmy ödülü kazandı.
THE BEAR (3. Sezon)
27 Haziran - Disney+
Emmy ödüllü 'The Bear', üçüncü sezonuyla 27 Haziran'da geri dönecek.
Dizi, şef Carmy'nin, ailesinin zor durumdaki restoranını devralmak için Chicago'ya dönmesini ve yemek pişirme sevgisini kişisel ve profesyonel mücadeleleriyle dengelemeye çalışmasını konu alıyor.
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