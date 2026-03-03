İran Kızılayı: Ülke çapında 787 kişi yaşamını yitirdi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ülke genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Kızılayı, saldırılarda 787 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kurumun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Operasyon ekiplerinden gelen saha raporlarına göre ne yazık ki bu saldırılarda 787 vatandaşımız şehit oldu” ifadelerine yer verildi.

AFP, söz konusu can kaybı sayısını bağımsız olarak doğrulayamadığını duyurdu.

İran Kızılayı’nın verilerine göre cumartesi gününden bu yana düzenlenen binden fazla saldırıda, ülke genelinde 153 kent ve 500’ün üzerinde nokta hedef alındı.

Saldırıların kapsamının ülke geneline yayıldığı belirtilirken, hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

AFP muhabirleri, sabah saatlerinde başkent Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İran medyası ise başkentin batısındaki Karaj ile ülkenin orta kesiminde bulunan İsfahan kentinde de patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.