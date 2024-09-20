İran, konferansta ulusal marş çalınırken Taliban temsilcisinin ayağa kalkmamasına tepki gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılışında İran ulusal marşı çalınırken yalnızca Taliban temsilcisinin ayağa kalkmaması İran'ın tepkisine yol açtı.

İran, konferansta ulusal marş çalınırken Taliban temsilcisinin ayağa kalkmamasına tepki gösterdi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:39

Başkent Tahran'da düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılışında ulusal marş çalınırken konferanstaki diğer katılımcıların aksine Taliban temsilcisi ayağa kalkmadı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da salonda bulunduğu sırada yaşanan bu durum ülke medyasında ve sosyal medyada İranlılar tarafından tepkiyle karşılanırken bazı kişiler Taliban temsilcisinin konferansa davet edilmesini eleştirdi.

Tepkiler üzerine X sosyal medya hesabından açıklama yapan İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi, "Müzik çalmanın yasaklanması bahanesiyle diplomatik ilkelere saygısızlık etmenin hiçbir anlamı ve emsali yoktur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Taliban yetkilileri, 18 Eylül'de de Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen bir törende Pakistan ulusal marşı çalınırken ayağa kalkmamış ve Pakistan bu durumu "diplomatik protokollerin ihlali" olarak nitelendirerek protesto etmişti.

Bunun üzerine Peşaver'deki Afganistan Konsolosluğu, Pakistanlı yetkililerin protestosuna yanıt vererek "Taliban'ın müziğe karşı olması nedeniyle Afganistan'ın ulusal marşını da yasakladığını" bildirmişti.


Etiketler: #Taliban #ulusal marş #İran

İlgili Haberler

İran, Lübnan’daki yaralıları ülkeye getiriyor

İran, Lübnan’daki yaralıları ülkeye getiriyor
İran, ABD seçimlerini hacklemeye çalıştığına ilişkin iddiaları reddetti

İran, ABD seçimlerini hacklemeye çalıştığına ilişkin iddiaları reddetti
İran'dan Lübnan’daki patlamalara dair ilk açıklama

İran'dan Lübnan’daki patlamalara dair ilk açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler