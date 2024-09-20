İran, konferansta ulusal marş çalınırken Taliban temsilcisinin ayağa kalkmamasına tepki gösterdi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılışında İran ulusal marşı çalınırken yalnızca Taliban temsilcisinin ayağa kalkmaması İran'ın tepkisine yol açtı.
Başkent Tahran'da düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılışında ulusal marş çalınırken konferanstaki diğer katılımcıların aksine Taliban temsilcisi ayağa kalkmadı.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da salonda bulunduğu sırada yaşanan bu durum ülke medyasında ve sosyal medyada İranlılar tarafından tepkiyle karşılanırken bazı kişiler Taliban temsilcisinin konferansa davet edilmesini eleştirdi.
Tepkiler üzerine X sosyal medya hesabından açıklama yapan İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi, "Müzik çalmanın yasaklanması bahanesiyle diplomatik ilkelere saygısızlık etmenin hiçbir anlamı ve emsali yoktur" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Taliban yetkilileri, 18 Eylül'de de Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen bir törende Pakistan ulusal marşı çalınırken ayağa kalkmamış ve Pakistan bu durumu "diplomatik protokollerin ihlali" olarak nitelendirerek protesto etmişti.
Bunun üzerine Peşaver'deki Afganistan Konsolosluğu, Pakistanlı yetkililerin protestosuna yanıt vererek "Taliban'ın müziğe karşı olması nedeniyle Afganistan'ın ulusal marşını da yasakladığını" bildirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- Mısıra alternatif olarak ekildi: 'Bebek gibi bakıldı'
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bankalar faiz indirimine başladı
- Anneyle ilgili gerçek ortaya çıktı!