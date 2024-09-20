İran, konferansta ulusal marş çalınırken Taliban temsilcisinin ayağa kalkmamasına tepki gösterdi

Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:39

Güncelleme: 20.09.2024 - 09:41

Başkent Tahran'da düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılışında ulusal marş çalınırken konferanstaki diğer katılımcıların aksine Taliban temsilcisi ayağa kalkmadı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da salonda bulunduğu sırada yaşanan bu durum ülke medyasında ve sosyal medyada İranlılar tarafından tepkiyle karşılanırken bazı kişiler Taliban temsilcisinin konferansa davet edilmesini eleştirdi.

Tepkiler üzerine X sosyal medya hesabından açıklama yapan İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi, "Müzik çalmanın yasaklanması bahanesiyle diplomatik ilkelere saygısızlık etmenin hiçbir anlamı ve emsali yoktur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Taliban yetkilileri, 18 Eylül'de de Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen bir törende Pakistan ulusal marşı çalınırken ayağa kalkmamış ve Pakistan bu durumu "diplomatik protokollerin ihlali" olarak nitelendirerek protesto etmişti.

Bunun üzerine Peşaver'deki Afganistan Konsolosluğu, Pakistanlı yetkililerin protestosuna yanıt vererek "Taliban'ın müziğe karşı olması nedeniyle Afganistan'ın ulusal marşını da yasakladığını" bildirmişti.