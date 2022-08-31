İran, kripto yasasını onayladı
İran, ithalatta ödeme yöntemini döviz yerine kripto para ile yapabilecekleri yasayı onayladı.
İran’da onaylanan kripto yasasının ardından şirketlerin, ithalatta dolar ve euro yerine kripto para ile ödeme yapabilecekleri bildirildi.
İran, ithalat için kripto para kullanımına yönelik yasayı onayladığını duyurdu. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin yaptığı açıklamada, Tahran’ın ithalat için ABD doları ve euro yerine kripto para biriminin kullanımını resmen onayladığını söyledi. Amin, "Yakıt ve enerjinin nasıl sağlanacağı, lisansların nasıl atanacağı ve verileceği dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili tüm konular tasarlandı" dedi.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Saray'da istifa depremi
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Kapatıyor!
- Görüştüğünü kabul etti
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'