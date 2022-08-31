İran, kripto yasasını onayladı

İran, ithalatta ödeme yöntemini döviz yerine kripto para ile yapabilecekleri yasayı onayladı.

İHA
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:47
İran, kripto yasasını onayladı
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İran’da onaylanan kripto yasasının ardından şirketlerin, ithalatta dolar ve euro yerine kripto para ile ödeme yapabilecekleri bildirildi.

İran, ithalat için kripto para kullanımına yönelik yasayı onayladığını duyurdu. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin yaptığı açıklamada, Tahran’ın ithalat için ABD doları ve euro yerine kripto para biriminin kullanımını resmen onayladığını söyledi. Amin, "Yakıt ve enerjinin nasıl sağlanacağı, lisansların nasıl atanacağı ve verileceği dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili tüm konular tasarlandı" dedi.


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