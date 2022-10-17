İran, Bavar-373 savunma sisteminin menzilini 300 km'ye çıkardı
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İranlı üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, Bavar-373 karadan havaya füze savunma sisteminin menzilinin 300 km'ye çıkarıldığını duyurdu.
İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Alireza Sabahi-Fard, ülkenin başkenti Tahran'da bulunan bir askeri akademide, İran'ın yerli üretim sistemine geçişinin tehditlerle orantılı olduğunu ve İran'ın sistemin yeni menzilini test ettiğini söyledi.
İran, ülke sınırlarına giren düşman hedeflere müdahalede 200 km operasyonel menzile sahip yerel olarak tasarlanmış ve üretilmiş mobil savunma sistemini Ağustos 2019'da açıklamıştı.
Tasnim, İranlı komutanın, "Düşmanları üslerinde izliyoruz. Radarlarımızın menzili binlerce kilometre" şeklindeki sözlerine yer verdi.
Füze sistemi elektronik savaşa ve elektromanyetik bombalara karşı koyabilen iki tespit ve angajman radarına sahip. Buna ilave olarak radarlar, hava savunma sistemleriyle mücadelede kullanılan anti-radyasyon füzelerini de tespit edebiliyor. Azami 300 km menzile sahip füzelerin bulunduğu sistem, düşman uçaklarını İran sınırlarının dışındayken tespit edip hedef alabiliyor, aynı anda 300 hedefi tespit edebiliyor, 60 hedefi izleyebiliyor ve 6 hedefe angaje olabiliyor.
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