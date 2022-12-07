İran protestoları: BBC, Mahsa Amini’nin ölümünün ardından protestolarda öldürülenlerin hikayelerini derledi

07 Aralık 2022 Çarşamba, 11:09

“Ben çıkıp protesto etmezsem kim edecek?”

Minoo Majidi’nin öldürülmeden önce ailesine söylediği son sözlerdi bunlar.

İran’ın batısındaki Kirmanşah kentinde kolluk kuvvetleri tarafından vurularak öldürüldüğünde 62 yaşındaydı.

Kızına göre 178 saçma parçasıyla yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Minoo’nun öldürülmesinin ardından kızı Rüya Piraei annesinin mezarının başındaki bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Kazıttığı saçlarını elinde tutarken çekilen bu fotoğraf yas ve isyanı simgeliyordu. Fotoğraf kısa sürede viral oldu.

BBC 100 Kadın’a konuşan Rüya “Konuşamayacağımı biliyordum. Sistemin ne kadar zalim olduğunu göstermek için yapabileceğim tek şey buydu” dedi.

Rüya’nın annesi, Mahsa Amini’nin gözaltındaki ölümünün ardından başlayan protestolarda ülke çapında kolluk kuvvetlerince öldürülen yüzlerce kişiden biri.

22 yaşındaki Kürt kadının başörtüsünü kurallara uygun bir şekilde takmadığı için gözaltına alındığı iddia edilmişti.Devlet yetkililerine göre protestolar başladığından bu yana 300’den fazla kişi öldü. Bu sayıya polisler ve hükümet yanlısı kişiler de dahil.

İran İnsan Hakları Örgütü’ne göre 29 Kasım itibarıyla en az 448 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Bunların 29’u kadın, 60’ı çocuktu.

Bunun sadece doğrulayabildikleri sayılar olduğunu belirten örgüt gerçek sayının ise bundan daha fazla olduğunu düşünüyor ve kendilerine bildirilen çok sayıda vakayı araştırmaya devam ettiklerini aktarıyor.

ÖLÜLERİ TEŞHİS ETMEK

Son derece zorlu adli tıp tekniklerini kullanan BBC ekipleri, protestolarda öldürülen 75 kişinin kimliğini teşhis etmeyi başardı.

Resmi belgeleri, internet sitelerini ve sosyal medyayı inceleyerek ölüm belgeleri, cenaze fotoğrafları ve ölülerin rahatsız edici fotoğraflarını gördük.

Bulduğumuz bilgileri doğrulamak için öldürülenlerin yakınları, aktivistler ve insan hakları gruplarıyla da görüşmeler gerçekleştirdik.

Araştırmamız ölenlerin önemli bir kısmının kadın ve ötekileştirilmiş etnik gruplardan olduklarını ortaya koydu.

Öldürülen en genç kişi ise yedi yaşında.

Bazı kişilerin de protestolara katılmamalarına rağmen şiddet olaylarında arada kalarak hayatını kaybettiği görülüyor.

En fazla protestonun düzenlendiği bölgeler ise 30 Kasım itibarıyla şöyle:

Kürdistan: 130

Tahran: 90

İsfahan: 78

Batı Azerbaycan: 73

EN FAZLA ÖLÜM AZINLIKLARDA

Rüya “İran’da olan şeyin bir protestonun ötesine geçtiğini düşünüyorum. Bir devrim oluşuyor” diyor.

Rüya bir Kürt. Araştırmalarımız, Kürt bölgelerinde ve azınlıkların yaşadığı diğer bölgelerde ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Doğrulayabildiğimiz ölümlerin 32’si Kürt bölgelerinden 20’si ise Sistan Belucistan’dan.

İran’ın Sünni azınlığının yoğun olarak yaşadığı bölgelerden Sistan Belucistan, aynı zamanda en yoksul ve en dindar yerler arasında yer alıyor.

Bu bölgede yaşayan Beluçlar, insan hakları örgütlerine göre hem etnik hem dini ayrımcılığa maruz kalıyor.

Böylesine muhafazakar bir yer olmasına rağmen son haftalarda bu bölgenin başkenti Zahedan’da kadınlar protestolara katıldı.