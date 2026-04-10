İran saldırıları sonrası BAE rotayı değiştiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş sırasında İran saldırılarından etkilenmesinin ardından bölgesel ilişkilerini ve ulusal önceliklerini yeniden değerlendireceğini açıkladı.

BAE Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Abu Dabi yönetiminin hem bölgesel hem de uluslararası ilişkilerini “yakından inceleyeceğini” belirtti.

Gargaş, “Ulusal önceliklerimizin rasyonel bir şekilde gözden geçirilmesi, geleceğe giden yolumuzdur” ifadelerini kullandı.

BAE yönetimi, İran ile sağlanan ateşkese temkinli yaklaşarak Tahran’ın anlaşmaya bağlılığı konusunda netlik talep ediyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı’nın koşulsuz şekilde yeniden açılması çağrısında bulunuyor.

“ZOR ZAMANLARIMIZDA KİM YANIMIZDA?”

Gargaş, geçen ay yaptığı açıklamada ise bazı Arap ve İslam ülkelerini eleştirerek Körfez ülkelerinin zor dönemlerde yeterli destek görmediğini savundu.

“Refah dönemlerinde herkesin yanında olduk, ancak zor zamanlarda nerede olduklarını sorguluyoruz” diyen Gargaş, bölgesel dayanışma eksikliğine dikkat çekti.

Gargaş, CNN’e verdiği röportajda ise savaşın ardından BAE’nin ABD ile ilişkilerini daha da güçlendireceğini ifade etti. Ayrıca İsrail’in Körfez bölgesindeki etkisinin artmasının beklendiğini dile getirdi.