İran savaşı ABD stoklarını vurdu: Avrupa’ya silah sevkıyatı gecikmede

ABD’li yetkililer, son günlerde Avrupalı muhataplarına ilettikleri ikili mesajlarda, daha önce sözleşmesi yapılmış ancak henüz teslim edilmemiş bazı silahların sevkıyatında gecikmeler yaşanabileceğini bildirdi.

Söz konusu silahların bir bölümünün, Yabancı Askeri Satışlar (Foreign Military Sales - FMS) programı kapsamında satın alındığı belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, sevkıyatların ertelenmesinin temel nedeninin, İran’a karşı yürütülen savaşın ABD’nin kritik mühimmat ve silah stokları üzerindeki baskıyı artırması olduğunu ifade etti.

Avrupalı yetkililer, teslimatlardaki gecikmelerin kendilerini zor durumda bıraktığını dile getiriyor. Özellikle Rusya’ya komşu bazı ülkeler için silah sevkiyatının zamanlamasının hassas bir güvenlik konusu olduğu vurgulanıyor.

FMS programı kapsamında ülkeler, ABD üretimi silahları Washington’un onayı ve lojistik desteğiyle satın alabiliyor.

Ancak bu sistemde yaşanan gecikmelerin, Avrupa başkentlerinde uzun süredir rahatsızlık yarattığı ve bazı ülkelerin alternatif olarak Avrupa üretimi silah sistemlerine yönelmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

ABD: ÖNCELİK ORTA DOĞU

ABD’li yetkililer ise söz konusu silahların Orta Doğu’daki operasyonlar için gerekli olduğunu savunuyor. Washington yönetimi, Avrupa ülkelerini ABD ve İsrail’e yeterince destek vermemekle de eleştiriyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasına yönelik çabalarda Avrupa’nın daha fazla sorumluluk alması gerektiği ifade ediliyor.

ABD’nin silah stokları, İran’la başlayan son çatışmadan önce de ciddi şekilde azalmıştı. Washington, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Kiev’e milyarlarca dolarlık askeri destek sağladı.

Ayrıca 2023 sonlarında İsrail’in Gazze’de başlattığı operasyonlar da ABD mühimmat stokları üzerinde ek baskı oluşturdu.

İran’la çatışmaların başlamasından bu yana Tahran yönetiminin Körfez ülkelerine yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattığı, bunların büyük bölümünün ise Patriot PAC-3 hava savunma sistemleriyle engellendiği belirtildi.

Aynı sistemlerin Ukrayna tarafından da enerji ve askeri altyapıyı korumak için kullanıldığına dikkat çekiliyor.

Gecikmesi beklenen sevkıyatlar arasında hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanılabilen çeşitli mühimmatların bulunduğu ifade edildi.

Kaynaklar, etkilenen bazı ülkelerin isimlerinin güvenlik gerekçesiyle açıklanmadığını da sözlerine ekledi.