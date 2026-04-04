İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı: 7 uçağını kaybetti

28 Şubat'tan bu yana ABD ile İran arasında süren savaşta düşürülen ya da devre dışı kalan hava araçlarının sayısı 7’ye çıktı.

Son olarak bir F-15 ve bir A-10 tipi uçağın vurulmasıyla birlikte, ABD’nin hava gücüne yönelik kayıpların boyutu yeniden gündeme geldi.

Savaşın ilk haftalarında, 2 Mart’ta Kuveyt hava sahasında yaşanan “dost ateşi” olayında üç F-15 tipi savaş uçağı düşürüldü.

Olayda altı mürettebatın tamamının güvenli şekilde uçaktan ayrıldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, söz konusu pilotların daha sonra yeniden göreve döndüğünü açıkladı.

TANKER KAZASINDA 6 ASKER ÖLDÜ

12 Mart’ta Irak’ta meydana gelen bir kazada, KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı düştü.

ABD ordusu, kazanın düşman ya da dost ateşinden kaynaklanmadığını, başka bir uçakla yaşanan olay sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Kazada 6 ABD’li hava personeli yaşamını yitirdi.

ERKEN UYARI UÇAĞI İMHA EDİLDİ

27 Mart’ta Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne yönelik İran saldırısında, ABD’ye ait E-3 Sentry tipi erken uyarı ve kontrol uçağı yerde imha edildi.

Saldırıda en az 10 ABD askerinin yaralandığı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Aynı saldırıda bir yakıt ikmal uçağının da hasar aldığı aktarıldı.

F-35 ACİL İNİŞ YAPTI

Geçtiğimiz ay, ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağı, İran ateşi olduğu değerlendirilen bir isabet sonrası Orta Doğu’daki bir üsse acil iniş yaptı.

Olayda uçağın tamamen kaybedilmediği ancak hasar aldığı ifade edildi.

Cuma günü yaşanan son olaylarda bir F-15’in düşürülmesi ve A-10’un vurulmasıyla birlikte, ABD’nin hava kayıpları daha görünür hale geldi.

Pentagon, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta bugüne kadar 13 ABD askerinin yaşamını yitirdiği, 370 ABD askerinin de yaralandığını bildirdi.