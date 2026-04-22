İran savaşı enerji dengelerini bozdu: Doğal gazda kalıcı kriz uyarısı

İran ve ABD-İsrail arasında devam eden gerilim nedeniyle ülkelerin enerji arz güvenliği için aldığı acil önlemlerin, çatışmanın uzaması halinde doğal gaz talebinde kalıcı değişime yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklama, dünya gaz rezervlerinin büyük bölümünü temsil eden Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Genel Sekreteri Philip Mshelbila’dan geldi.

Paris’te düzenlenen Afrika Enerji Yatırım Forumu (IAE) konferansında konuşan Mshelbila, hükümetlerin kriz nedeniyle kömüre yönelme ve yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırma adımlarının şimdilik geçici olduğunu söyledi.

Mshelbila, “Eğer çatışma bugün sona erse dünya altı ay ile bir yıl içinde toparlanır. Ancak savaş altı ay sürerse, bugün gördüğümüz refleks değişimler yapısal hale gelebilir” dedi.

Veri şirketi Kpler’e göre, Orta Doğu’daki kriz başladıktan bu yana küresel piyasadan 500 milyon varilden fazla ham petrol ve kondensat çekildi.

Bu durum, modern tarihin en büyük enerji arz kesintilerinden biri olarak değerlendiriliyor.

2026 DENGELERİ BOZDU

Mshelbila, 2026 yılının doğal gaz sektörü için arz fazlasına geçiş yılı olarak görüldüğünü ancak savaşın bu beklentiyi bozduğunu söyledi.

Küresel piyasada beklenen bolluğun gecikip gecikmeyeceğinin ya da hiç oluşmayacağının belirsiz olduğunu kaydetti.

Afrikalı enerji bakanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Mshelbila, Afrika ülkelerinin Orta Doğu kaynaklı arz boşluğunu doldurma fırsatını kaçırdığını savundu.

Cezayir ve Libya’dan Avrupa’ya uzanan ihracat boru hatlarının dahi tam kapasite kullanılmadığını belirten Mshelbila, bu nedenle Avrupa ve Asya pazarlarını Kuzey Amerika üreticilerinin kazandığını söyledi.

Mshelbila, “Normalde kriz dönemleri pazar kazanmak için fırsattır. Ancak biz üretimi artıracak kapasiteyi devreye sokamadığımız için bu fırsatı kaçırıyoruz. Rezervler var ama hâlâ toprağın altında” ifadelerini kullandı.