İran savaşı kararları öncesi milyarlık bahis zinciri ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesi uzatacağını açıklamasından yalnızca 15 dakika önce petrol piyasasında 430 milyon dolarlık düşüş yönlü işlem yapılması dikkat çekti.

Söz konusu işlemler, bu ay içinde benzer zamanlamayla gerçekleşen üçüncü, toplamda ise dördüncü büyük işlem olarak kayda geçti.

Verilere göre salı günü saat 19:54 ile 19:56 arasında Brent petrol vadeli işlemlerinde toplam 4 bin 260 kontratlık satış emri verildi. İşlemlerin toplam büyüklüğü yaklaşık 430 milyon dolar olarak hesaplandı.

Trump ise saat 20:10’da İran ile ateşkesin süresiz şekilde uzatılacağını açıkladı.

Satış işlemleri sırasında Brent petrolün varil fiyatı 100,91 dolardan 100,66 dolara geriledi.

Trump’ın açıklamasının ardından ise fiyatlar kısa süre içinde 96,83 dolara kadar düştü.

Çarşamba günü öğle saatleri itibarıyla Brent petrolün varili 99,2 dolar seviyesinde işlem gördü.

BU AY DÖRDÜNCÜ KEZ YAŞANDI

Benzer işlemler daha önce de dikkat çekmişti.

23 Mart’ta Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları erteleyeceğini duyurmasından 15 dakika önce 500 milyon dolarlık düşüş yönlü pozisyon alınmıştı.

7 Nisan’da iki haftalık ateşkes ilanından saatler önce 950 milyon dolarlık benzer işlem yapılmıştı.

17 Nisan’da ise İran Dışişleri Bakanı’nın Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilere açık kalacağını duyurmasından yaklaşık 20 dakika önce 760 milyon dolarlık satış yönlü bahis dikkat çekmişti.

ABD'DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya yakın bir kaynağa göre ABD makamları, Trump’ın İran politikalarındaki ani değişimlerden hemen önce yapılan petrol vadeli işlem hareketlerini incelemeye aldı.

Soruşturmanın özellikle 23 Mart ve 7 Nisan’daki işlemler üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Piyasalarda, kritik siyasi kararlar öncesinde yapılan yüksek hacimli ve doğru zamanlamalı işlemler, içeriden bilgi kullanımı şüphesini gündeme getirdi.