İran savaşı Körfez’de hayatı durdurdu: Konserler ve etkinlikler erteleniyor

İran ile ABD arasındaki gerilimin Körfez ülkelerine yansıması, kültür ve spor etkinliklerini de etkiledi. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölgede birçok konser ve organizasyon ertelendi ya da iptal edildi.

Kolombiyalı pop yıldızı Shakira’nın 1 Nisan’da Katar’ın başkenti Doha’da vermesi planlanan konser, “bölgesel durum” gerekçesiyle ertelendi. Karar, resmi etkinlik platformu Qatar Calendar tarafından duyuruldu.

Shakira ve Jonas Brothers’ın sahne alacağı Abu Dabi’deki OFFLIMITS Müzik Festivali de ertelendi. Organizatörler, etkinliğin kasım ayına alındığını açıkladı.

Bölgede yaşanan gelişmeler, diğer sanatçıların programlarını da etkiledi. Şarkıcı Josh Groban, Dubai ve Bahreyn’de önümüzdeki günlerde yapılması planlanan konserlerini iptal etti.

Spor organizasyonları da gerilimden nasibini aldı. Formula 1’in nisan ayında Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılması planlanan yarışları iptal edildi.

Katar’da düzenlenmesi planlanan ve Avrupa ile Latin Amerika şampiyonlarını karşı karşıya getirecek İspanya-Arjantin futbol maçı da iptal edildi.

Yaşanan iptal ve ertelemeler, bölgedeki güvenlik endişelerinin yalnızca siyasi ve askeri değil, kültürel ve ekonomik alanlarda da etkisini artırdığını gösteriyor.