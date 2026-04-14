İran savaşın faturasını açıkladı: 270 milyar dolarlık yıkım

İran hükümeti, son çatışmaların ekonomik etkilerine ilişkin ilk verileri açıkladı. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Rusya merkezli RIA Novosti ajansına verdiği demeçte, ülkenin savaş kaynaklı kayıplarının yaklaşık 270 milyar dolar olarak hesaplandığını belirtti.

İran basınında yer alan haberlere göre Muhacerani, bu rakamın ön değerlendirme niteliğinde olduğunu ve nihai bilanço çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, savaşın yol açtığı zararların çok katmanlı biçimde incelendiğini vurgularken, altyapı, ekonomik kayıplar ve dolaylı etkilerin toplam maliyeti artırabileceğine işaret etti.

Bu nedenle açıklanan 270 milyar dolarlık zararın, nihai rakamın altında kalabileceği değerlendiriliyor.

Muhacerani, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle oluşan zararların tazmini konusunun müzakere heyetinin gündeminde yer aldığını belirtti.

Bu çerçevede, daha önce Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan görüşmelerde de savaş tazminatlarının ele alındığı ifade edildi. İran tarafı, zararın karşılanmasının müzakerelerin önemli başlıklarından biri olduğunu vurguluyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN DE TAZMİNAT TALEBİ

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta yer aldıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Ürdün'den tazminat talep ettiklerini belirtti.

İravani mektubunda, "İran (önceki sunduğu raporunda) saldırganların (ABD-İsrail) söz konusu devletlerin topraklarını kullandığını ve bazı sivil hedeflere yönelik yasadışı saldırılara doğrudan katıldıklarını bildirmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bu 5 ülkenin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettikleri öne sürülen mektupta, İran’a verilen tüm maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi gerektiği vurgulandı.