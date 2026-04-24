'İran savaşına destek vermediler…' Pentagon NATO üyelerini cezalandırmayı değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile NATO arasındaki gerilim sürerken, ABD’li bir yetkili Pentagon’un, İran’a yönelik Amerikan operasyonlarını desteklemediği düşünülen müttefikleri cezalandırma seçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı.

Yetkili, kurum içi bir e-postada yer alan seçenekler arasında İspanya’nın NATO üyeliğinin askıya alınması ve İngiltere’nin Falkland Adaları üzerindeki talebine yönelik ABD tutumunun gözden geçirilmesinin bulunduğunu belirtti. Açıklamalar Reuters tarafından aktarıldı.

YAPTIRIM SEÇENEKLERİ

Söz konusu e-postada ayrıca 'zor' ya da 'uyumsuz' olarak değerlendirilen ülkelerin NATO içindeki önemli ve prestijli görevlerden uzaklaştırılması da seçenekler arasında yer aldı.

Bununla birlikte, bazı ülkelerdeki ABD üslerinin kapatılması ya da ABD’nin NATO’dan çekilmesi gibi adımların bu değerlendirmelerde yer almadığı ifade edildi.

Daha önce Avrupa’daki diplomatik kaynaklar ve bir ABD’li savunma yetkilisi, Beyaz Saray’ın NATO ülkelerini 'iyiler ve yaramazlar' şeklinde sınıflandırdığı bir liste hazırladığını ortaya koymuştu. Bu girişimin, İran’a karşı yürütülen savaşa destek vermeyen müttefikleri cezalandırma çabasının parçası olduğu belirtiliyor.

TRUMP’TAN NATO’YA SERT ELEŞTİRİLER

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde NATO’ya yönelik eleştirilerini sık sık dile getirdi. Trump, ittifakı zaman zaman 'kâğıttan kaplan' olarak nitelendirirken, yalnızca baskı altında hareket ettiğini savundu.

İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşın ardından, Tahran’ın tehditleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin büyük ölçüde durması üzerine Trump, müttefiklerinden bu stratejik geçidi yeniden açmak için savaş gemileri göndermelerini istemişti. Ancak birçok NATO ülkesi bu çağrıya olumlu yanıt vermedi.

Trump daha önce de NATO üyelerinin savunma harcamalarına yeterince katkı yapmadığını eleştirmişti. ABD’nin ittifak içinde en büyük mali yükü taşıdığını vurgulayan Trump, diğer ülkelerin katkılarını artırması gerektiğini defalarca dile getirmişti.