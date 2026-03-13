İran savaşında öldürülen ilk Avrupalı ​​asker açıklandı

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Irak’ın kuzeyinde hayatını kaybeden Fransız askerin fotoğrafını paylaştı.

Hayatını kaybeden askerin Başçavuş Arnaud Frion olduğu açıklandı.

Frion’un, Fransa ordusunun elit piyade birliklerinden 7. Chasseurs Alpins Taburunda görev yaptığı belirtildi.

Mandon, Frion’un Irak’ta Irak güvenlik güçlerine terörle mücadele eğitimi veren görevde bulunduğunu söyledi.

MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada hayatını kaybeden asker için ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Macron, “Ailesine ve silah arkadaşlarına ulusun tüm sevgisini ve dayanışmasını ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Macron, Fransız askerlerinin Irak’ta terör örgütü IŞİD ile mücadele kapsamında görev yaptığını hatırlattı.

İran’la süren savaşın bu tür saldırılar için gerekçe olamayacağını vurgulayan Macron, “İran’daki savaş bu saldırıları haklı çıkaramaz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Irak’ın Mahmur bölgesinde Peşmerge ve Fransız askerlerinin bulunduğu askeri üsse İHA aldırısı düzenlendi. Erbil Valiliği, saldırıda 7 Fransız askerinin yaralandığını açıkladı.

Erbil Valisi Omed Hoşnav, yaptığı açıklamada saldırının Mahmur bölgesindeki ortak askeri üssü hedef aldığını duyurdu.

Fransız Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir yetkili AFP'ye, askerlerin “Iraklı ortaklarla terörle mücadele eğitim faaliyetlerinde bulunduklarını” ve askerlerin en yakın sağlık kuruluşuna götürüldüklerini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Güçleri Mahmur-Güver Cephesi Komutanı Sirvan Barzani, "Orada bulunan Fransız askerlerinin savaş ve çatışmalarla hiçbir ilgisi yok. Sadece Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde yasal olarak bulunan askeri danışmanlardır" dedi.

Saldırıyı "haksız bir terör eylemi" olarak nitelendiren Barzani, Irak hükümetine bu tür saldırıların önüne geçme çağrısı yaptı.