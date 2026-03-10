İran savaşının faturası ağır: ABD iki günde milyarlarca dolar harcadı

ABD ordusunun İran’a karşı yürütülen savaşın ilk iki gününde 5 milyar dolardan fazla mühimmat kullandığı ortaya çıktı.

Pentagon’un Kongre’ye sunduğu değerlendirmeye göre harcamaların toplamı yaklaşık 5,6 milyar dolar oldu.

Pentagon’un Kongre üyelerine verdiği bilgiye aşina iki kaynağın aktardığına göre, söz konusu harcama ABD Savunma Bakanlığı’nın gelişmiş silah sistemlerini ne kadar hızlı tükettiğine dair Washington’da yeni endişeler yarattı.

Özellikle savaşın ilk günlerinde uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatların yoğun şekilde kullanıldığı belirtiliyor.

ABD ve müttefiklerinin ayrıca İran’dan fırlatılan balistik füzeleri ve insansız hava araçlarını düşürmek için önemli miktarda hava savunma mühimmatı kullandığı ifade ediliyor.

Demokrat Arizona Senatörü Mark Kelly, İran’ın “çok büyük bir füze ve İHA stokuna sahip olduğunu” belirterek çatışmanın maliyetinin Kongre’de yakından takip edildiğini söyledi.

Kongre kaynakları, savaşın devam etmesi halinde ABD yönetiminin kısa süre içinde yeni mühimmat üretimi için Kongre’den ek bütçe talep edebileceğini belirtiyor.

Bir Kongre danışmanı, bu sürecin Washington’da yeni bir siyasi tartışmayı beraberinde getirebileceğini belirterek, “Bir sonraki büyük mücadele bu olacak” değerlendirmesinde bulundu.