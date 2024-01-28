İran sınırında terör saldırısı: 9 ölü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Seravan kentinde, kimliği belirsiz kişilerce 9 Pakistan vatandaşının öldürüldüğü silahlı saldırıyı kınayarak Pakistan hükümeti ve mağdurların ailelerine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kenani, Seravan kentinde cumartesi günü sabah saatlerinde gerçekleşen olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kenani, ilk belirlemelere göre 9 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve soruşturması devam eden silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Olayda ölenlerin Pakistan vatandaşı olduğunu ifade eden Kenani, Pakistan hükümeti ve mağdurların ailelerine başsağlığı diledi.

Kenani, İran'ın ilgili makamlarınca konu hakkında soruşturma yürütüldüğüne değinerek, "İran ve Pakistan, düşmanların, iki ülkenin kardeşlik ilişkilerine zarar vermesine izin vermeyecektir.” ifadelerinde bulundu.

SERAVAN'DA 9 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti olaya ilişkin açıklamasında, 27 Ocak'ta Seravan bölgesinde silahlı 3 kişinin Pakistan uyruklu kişilerin ikametgahına girerek ateş açtığını, saldırıda 9 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Olayın "terör saldırısı" olduğunu belirten Merhameti, saldırıdan sonra kaçmayı başaran saldırganların kimliğinin tespit edilmesi için emniyet ve istihbarat yetkilileri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ifade etmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklamasında, 9 Pakistan vatandaşının öldürülmesini "terör olayı" olarak nitelendirerek, Tahran yönetiminden hadisenin derhal soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istemişti.