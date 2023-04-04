İran, Suriye hava savunma sistemlerini güçlendirecek

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:08

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 16:09

İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerine yönelik son günlerde artan hava saldırıları, Tahran yönetimini, Suriye hava savunma sistemlerini güçlendirme arayışına itti.

İran Savunma Bakanlığı'nın Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Haydar Kalenderi, İsrail’in Suriye’ye yönelik artan hava saldırılarına ilişkin konuştu.

Kalenderi, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının önlenmesi gerektiğini söyleyerek, "İsrail’in saldırılarını önlemek amacıyla Suriye’nin hava savunma sistemlerini güçlendirmek zorundayız. Bu konuda İran önemli kazanımlar elde etti ve hava savunma sistemlerinin üretimi ve geliştirilmesinde hem bölge ülkelerine hem de Suriye’ye yardımcı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Suriye’nin İsrail saldırılarına açık bir ülke olduğunu vurgulayan Kalender, "Önceden Suriye, İsrail saldırılarına karşı kendisini koruyamıyordu. Ancak İran ve Suriye arasındaki askeri iş birliği sayesinde bugün bu saldırıları engelleyebiliyor" dedi.

İRAN-SURİYE ANLAŞMASI

Geçtiğimiz Şubat ayında Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas’ın da aralarında olduğu Suriye’den üst düzey askeri yetkililer Tahran’a gerçekleştirdikleri ziyarette, İran’dan hava savunma sistemleri ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konularında anlaştıklarını açıklamışlardı.

Suriye, hava savunma ağını yeniden yapılandırmak ve savaş uçakları için ihtiyaç duyduğu hassas güdümlü bombaları tedarik etmek için İran ile iş birliği yapacak. Ayrıca Suriye’nin hava savunmasını güçlendirmek için İran’dan Khordad 15 hava savunma ve radar sistemleri alacağı açıklanmıştı.