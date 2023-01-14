İran, Suudi Arabistan'ın ilişkilerini normalleştirmeye hazır olmadığını duyurdu

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 07:52

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 07:52

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkesi ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden tesisi için Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen görüşmelere değinen Abdullahiyan, "Bağdat'ta Suudi Arabistan ile şu ana kadar 5 defa görüşme yaptık. Diplomatik ilişkileri normal hale getirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"Tahran'ın Riyad ile Bağdat'ta sürdürdüğü müzakereler iyidir ve ilerleme kaydedildi" diyen Abdullahiyan, "Suudi Arabistan ise İran ile ilişkilerini normalleştirmeye henüz hazır değil" değerlendirmesini yaptı.

Bağdat'taki müzakere görüşmelerinde sadece "ikili ilişkilerin" ele alınmadığının altını çizen İranlı Bakan, Tahran ve Riyad arasında güvenlik görüşmelerinin de masaya yatırıldığını kaydetti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen Abdullahiyan, ilk önce Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve ardından Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya gelmişti.