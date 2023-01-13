İsrail, İran hedeflerine saldırmak için hazırlıkları hızlandırdıklarını duyurdu

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:53

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:53

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Kohavi, gazetecilerle buluşmasında "İran bugün üçü yüzde 20, biri yüzde 60 seviyesinde olmak üzere 4 nükleer bomba üretmeye yetecek kadar zenginleştirilmiş malzemeye sahip" dedi.

İRAN'A SALDIRI PLANLARI ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

İran'daki nükleer tesisleri tahrip etmek amaçlı geçen yıl üç saldırı planı üzerinde çalışıldığını söyleyen Kohavi, büyük bir savaşa girilmesi durumunda ise askeri bölgelerin de hedef listesinde olacağını kaydetti.

"Son yıllarda İran'ın nükleer tesislerine ve diğer birçok hedefe saldırmak için hazırlıkları hızlandırıyoruz" diyen Kohavi, İsrail'in istihbarat ve hedef menzilini geliştirdiğini aktardı.

Kohavi ayrıca, Lübnan'da da Hizbullah'a ait binlerce hedeflerinin olduğuna işaret ederek, bu hedeflerin yeraltı cephanelerinden füzelerin saklandığı evlere kadar farklı şekilde olduğunu dile getirdi.

Görev süresi dolan Kohavi'nin yerine, 16 Ocak'ta Herzi Halevi Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturacak.